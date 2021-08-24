«Почта России» запустила сервис по оплате доставки получателем на сайте и в приложении для iOS

В марте 2021 года «Почта России» запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше сервис работал только в мобильном приложении «Почты России» на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на iOS и на сайте компании.

В марте 2021 года «Почта России» запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Раньше сервис работал только в мобильном приложении «Почты России» на операционной системе Android, но теперь он также стал доступен на iOS и на сайте компании. В приложении зарегистрировано больше семи млн человек, и из них 33% использует приложение на iOS. На сайт ежемесячно заходит 35 млн человек.

Чаще всего новой услугой пользуются клиенты из сегмента отправлений между частными лицами — продавцы товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на платформах с частными объявлениями (38% сегмента). Также сервис актуален для тех, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

Воспользоваться услугой рязанцы могут при оформлении заказа через мобильное приложение «Почты России» или на сайте pochta.ru. При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении или личном кабинете на сайте pochta.ru, совершает платеж и получает уведомление. Подробная инструкция с иллюстрациями доступна на сайте .

Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.