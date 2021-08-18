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Солист группы «Фактор-2» приехал в Касимов
Илья Подстрелов об этом сам рассказал на своей личной странице в Instagram.

Солист группы «Фактор-2” Илья Подстрелов приехал в Касимов. Об этом сам артист во вторник, 17 августа, рассказал на своей странице в Instagram.

«Я сейчас нахожусь на своей второй родине, в городке Касимове (Рязанской области). Масса впечатлений: чистый воздух, жара и атмосфера ностальгии! Как же быстро летит время. Кажется, еще вчера нам с друзьями было 15-16 лет, а сегодня уже за сорок. Кого-то уже нет в живых, а кто-то встречает меня сегодня, показывает старые фотки и сопровождает по улицам молодости. До мурашек”, — говорится в публикации.

Артист также выложил несколько фотографий своей юности.

Известно, что Илья Подстрелов жил в Касимове до 15 лет. Позже он переехал в Германию.

Фото взяты со страницы Ильи Подстрелова