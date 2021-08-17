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Полиция проверит информацию о мужчине, которого заметили в Рязани с ножом и окровавленной тряпкой
Полиция порекомендовала рязанцам обращаться в таких ситуациях в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Полиция проверит информацию о мужчине, которого заметили в Рязани с ножом и окровавленной тряпкой. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.

Там отметили, что проверят информацию, опубликованную в соцсетях. Полиция порекомендовала рязанцам обращаться в таких ситуациях в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, мужчину заметили на улице Циолковского.