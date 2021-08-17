Полиция проверит информацию о мужчине, которого заметили в Рязани с ножом и окровавленной тряпкой
Полиция порекомендовала рязанцам обращаться в таких ситуациях в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Полиция проверит информацию о мужчине, которого заметили в Рязани с ножом и окровавленной тряпкой. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МВД.
Там отметили, что проверят информацию, опубликованную в соцсетях. Полиция порекомендовала рязанцам обращаться в таких ситуациях в полицию, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, мужчину заметили на улице Циолковского.