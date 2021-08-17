В Рязани заметили мужчину с ножом и окровавленной тряпкой
По его словам, мужчина «преклонного возраста» переходил дорогу от Рязанского колледжа электроники на улице Циолковского до улицы Новой «туда-сюда задним ходом», не реагировал сигналы машин. Автор отметил, что у прохожего в руках были нож и окровавленная тряпка.
В понедельник, 16 августа, в Рязани заметили мужчину с ножом и окровавленной тряпкой. Об этом сообщил очевидец «ВКонтакте».
По его словам, мужчина «преклонного возраста» переходил дорогу от Рязанского колледжа электроники на улице Циолковского до улицы Новой «туда-сюда задним ходом», не реагировал на сигналы машин. Автор отметил, что у прохожего в руках были нож и окровавленная тряпка.
Очевидец также добавил, что у мужчины был дикий взгляд, он был одет в длинный плащ и сапоги.
Информацию проверит полиция.