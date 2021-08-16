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Мэрия предупредила рязанцев об аномальной жаре
С 16 по 18 августа в Рязани ожидается жара до +30…+33 градусов. На протяжении недели ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Мэрия предупредила рязанцев об аномальной жаре. На сайте горадминистрации сообщили, что с 16 по 18 августа в Рязани ожидается жара до +30…+33 градусов. По данным синоптиков, на протяжении недели сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков.

Администрация попросила рязанцев быть осторожными в жаркую погоду — пить больше воды, использовать головной убор и солнцезащитные средства.

«Людям старшего возраста, детям, а также гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными», — говорится в сообщении.