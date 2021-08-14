В Рязани ребенок выпал из окна и погиб
В Рязани из окна дома на улице Зубковой выпал ребенок, он погиб. ЧП произошло днем в субботу, 14 августа.
В Рязани из окна дома на улице Зубковой, 27 выпал пятилетний мальчик, он погиб. ЧП произошло днем в субботу, 14 августа. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.
«Ребенок маленький, лежал без движения», — рассказала рязанка.
В пресс-службе регионального СКР подтвердили информацию о гибели несовершеннолетнего. Семья является благополучной.
Следователи проводят проверку.