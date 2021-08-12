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Ночью на Камчатке вертолет упал в Курильское озеро, погибли восемь человек
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» следовал по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Ночью на Камчатке упал вертолет. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро” следовал по маршруту поселок Николаевка — озеро Курильское — вулкан Ходутка. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

Восемь человек, которых удалось найти, доставлен в Петропавловск-Камчатский.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», — сказал коммерческий директор фирмы-владельца Ми-8 Дмитрий Черных.

Все пассажиры были застрахованы. По словам Черных, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке.

Как сообщает представитель Кроноцкого заповедника, люди, которых не удалось найти, погибли из-за низкой температуры воды. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в июле этого же года на Камчатке произошло еще одно крушение. При посадке в аэропорту поселка Палана разбился самолет АН-26, на борту которого находились шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли.