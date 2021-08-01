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В Рязани пройдет выставка советской живописи из фондов художественного музея
В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» в четверг, 5 августа, откроется выставка советской живописи из фондов Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Презентация пройдет в 16:00, сообщили в галерее.

В картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» в четверг, 5 августа, откроется выставка советской живописи из фондов Рязанского государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Презентация пройдет в 16:00, сообщили в галерее.

В СССР 1960-1970-е — период окончания оттепели, время относительной свободы, появления новых тем и зарождения новых стилей в искусстве. Многие из художников сформировали особое поколение в советской культуре, которое называют «шестидесятниками».

Выставка, сформированная из произведений 1960-1980-х годов из коллекции Рязанского художественного музея, призвана познакомить зрителей с разнообразием тематики, творческих подходов, стилей и жанров этого периода. В экспозиции представлены работы мастеров «сурового стиля», противопоставлявшего себя «соцреализму», Гелия Коржева и Виктора Попкова. Главным объектом их творчества был простой человек военного и послевоенного времени, с тяжелой трудовой жизнью и с поиском новых смыслов этой жизни.

Близки к «суровому стилю» работы художников «Группы девяти», опиравшейся на традиции «Бубнового валета» — Николая Андронова, которого в 1962 году за «злостный формализм» исключили из Союза художников, и Михаила Никонова.

В экспозицию вошли также пейзажи Альберта Папикяна, Яна Осиса, Дмитрия Налбандяна, Вячеслава Загонека, Ефрема Зверькова, Николая Ромадина.

Всего представлено около 30 произведений художников, формировавших советское искусство до 1990-х годов.

Выставка будет работать до 23 августа с 11:00 до 19:00, вход до 18:00 (кроме понедельника и первой пятницы месяца).