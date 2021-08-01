Рязанцы смогут увидеть в ночном небе поток Персеиды

С 17 июля по 24 августа россияне смогут увидеть в ночном небе «падающие звезды» — метеорный поток Персеиды. Об этом сообщается в группе RZNASTRO.

С 17 июля по 24 августа россияне смогут увидеть в ночном небе «падающие звезды» — метеорный поток Персеиды. Об этом сообщается в группе RZNASTRO .

Максимум активности метеорного потока придется на 12 августа — можно будет наблюдать до 110 метеоров в час. Окончание потока Персеид — 24 августа.

Также в августе ожидается ряд других астрономических явлений: 2 августа Сатурн окажется максимально близок к Земле, 22 августа Луна будет возле Юпитера, состоится полнолуние.

Персеиды — метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, и появляется «звездный дождь».