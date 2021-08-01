Блогер, нашедший в рязанском магазине просроченные продукты, ввязался в конфликт с охранником

У блогера ARTEM WOLF, который нашел просроченные продукты в рязанском супермаркете «Лайм», произошел конфликт с охранником магазина. Соответствующий ролик блогер разместил на своем YouTube-канале.

У блогера ARTEM WOLF, который нашел просроченные продукты в рязанском супермаркете «Лайм», произошел конфликт с охранником магазина. Соответствующий ролик от 9 июля блогер разместил на своем YouTube-канале.

Артем Волков нашел много просроченного и немаркированного товара в супермаркете на Народном бульваре. Он прошелся по магазину, выискивая такие продукты, а на кассе вскрывал товар и отказывался за него платить.

Вначале на кадрах видно, что молодой человек, который вначале представился администратором, но не был в форме сотрудника, пытается вывести блогера на беседу, но тот не объясняет свои действия.

Позже появляется охранник и реагирует на провокации блогера агрессивно. Несколько раз охранник доставал электрошокер, но не использовал.

Вызвали сотрудников Росгвардии и полицейских, но последние, по словам Волкова, не приехали к полночи. Видео заканчивается надписью «Продолжение следует».

Напомним, блогер уже проверял рязанские супермаркеты и конфликтовал с охраной магазинов.