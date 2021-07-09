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Соцсети: в Рязани щенка выкинули из окна
Животное доставили в клинику, его реанимируют. Отмечается, что щенок получил сильную черепно-мозговую травму.

В Приокском из окна выкинули щенка. Об этом сообщили в группе «Cлужба по контролю за безнадзорными животными» «Вконтакте».

Как отметили зоозащитники, к ним обратилась девушка, сообщившая, что собаку выкинули из окна соседнего дома. По словам собеседницы, щенка выбросили из-за того, что он укусил хозяйку.

Животное доставили в клинику, его реанимируют. Отмечается, что щенок получил сильную черепно-мозговую травму.

Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на карту Сбербанка по номеру 5469 5300 1275 4221 (Светлана Викторовна В.).