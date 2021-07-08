Россиянам объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что фонтаны предназначены для украшения города и увлажнения воздуха, а купание небезопасно для человека.

Россиянам объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что фонтаны предназначены для украшения города и увлажнения воздуха, а купание небезопасно для человека.

Вода в городских фонтанах обновляется и обеззараживается не так часто, как в бассейнах. Из-за жары в фонтанах быстро размножаются микроорганизмы.

Это может привести к простуде, кишечной и респираторной инфекции, конъюнктивиту.

В ведомстве также предупредили, что, купаясь в фонтане, можно упасть или получить электротравму, так как к некоторым из них подведена подсветка.