В рязанской мэрии не подтвердили информацию об учителе, заклеившему скотчем рот ребенку

Пост о том, что в рязанской школе ребенку-второкласснику заклеили рот скотчем, появилась в социальных сетях.

В рязанской мэрии не подтвердили информацию об учителе, заклеившему скотчем рот ребенку. Тем не менее пресс-служба городской администрации подчеркнула, что деятельность педагога возьмут на персональный контроль.

Ранее появилась информация, что учитель в рязанской школе №75 заклеивал скотчем рот ребенку. Соответствующий пост появился в соцсети в среду, 7 июля. Мама ребенка-второклассника написала, что перевести школьника в другой класс нельзя из-за переполненности классов. Она попросила администрацию города отреагировать на эту информацию.

«Управление образования и молодежной политики сообщает, что факты, обозначенные в обращении заявителем не подтвердились. Однако, администрации учебного заведения в новом учебном году рекомендовано взять на персональный контроль деятельность педагога, преподающего в классе», — отметили в пресс-службе мэрии.