В рязанском «Глобусе» вновь собралась очередь на вакцинацию

В рязанском гипермаркете «Глобус» сфотографировали длинную очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса. Фото опубликовали в соцсетях в воскресенье, 4 июля.

В рязанском гипермаркете «Глобус» сфотографировали длинную очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса. Фото опубликовали в соцсетях в воскресенье, 4 июля.

«"Глобус», вакцинация. Все хотят на море", — прокомментировал автор поста.

Очереди в пунктах вакцинации в Рязани возникают не впервые. Напомним, что прививку от коронавируса, помимо медучреждений и торговых центров, можно сделать на рязанских вокзалах.