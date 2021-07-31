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В Рязани разрастаются незаконные кладбища домашних животных
Массовое захоронение есть в березовой роще вблизи лицея № 52. Однако, по информации мэрии, официального кладбища животных в Рязани нет и быть не может. Хоронить животных в земле запрещено, штраф составляет до 5 тысяч рублей.

В Рязани продолжают разрастаться кладбища домашних животных, сообщается на сайте ГТРК «Ока».

После смерти питомцев некоторые хозяева закапывают их в ближайшем парке. Массовое захоронение есть в березовой роще вблизи лицея № 52 — с оградками, табличками, памятниками и даже крестами. Однако, по информации мэрии, официального кладбища животных в Рязани нет и быть не может. Хоронить животных в земле запрещено, штраф составляет до 5 тысяч рублей. Это нарушение законодательства и санитарно-эпидемиологических норм.

Считается, что захоронения животных могут быть опасны и их могут раскопать другие звери. Если в трупах и продуктах разложения есть инфекции, другие животные и люди могут заразиться. Владелец умершего питомца должен передать труп специалисту и оплатить его транспортировку к месту кремации. Этим занимается областная ветстанция. Сюда привозят умерших животных на утилизацию. Кремация может быть общей и индивидуальной, процедура занимает два часа и является платной. Прах животного в специальном контейнере можно забрать домой и уже законно похоронить на своей частной территории. Боксы разлагаются и экологически безопасны.

Однако крест на могиле животного по православным традициям устанавливать нельзя.

«Это неприемлемо для верующего человека, для православия в целом», — отметил настоятель храма в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица» Павел Коньков.