Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью

В письме к главе Минздрава уточняется, что «молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни».

Россиянам моложе 21 года предложили запретить посещать бары и клубы ночью. Предложение главе Минздрава Михаилу Мурашко направил член общественной палаты, лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, передает РИА Новости .

В письме уточняется, что «молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни».

«Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии. Но даже без учета этого пункта мы должны заботиться о нашей молодежи», — подчеркнул Хамзаев.

Политик добавил, что молодому человеку в ночном клубе делать нечего, так как он там не встретит ничего, кроме «наркотиков, разврата и проблем с собственным психологическим здоровьем».

По его словам, это общемировая практика. Хамзаев рассчитывает на поддержку Мурашко.