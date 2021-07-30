Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 июля и 1 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Зеленом театре ЦПКиО 31 июля выступит театр народной песни «Узорочье». Концертную программу «Рязань любимая» артисты посвятят празднованию Дня города. Также в этот же вечер состоится фестиваль домашних животных «Лапы и хвост», посвященный Всемирному дню кошек. .

В культурном арт-пространстве Fabrka на летней площадке 31 июля состоится Jam Session фестиваля Esenin Jazz с участием приглашенных звезд джазовой сцены. А 1 августа на сцене Fabrika состоится выступление проекта Neon Tapehead.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».