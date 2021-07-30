\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
21°
Сбт, 31
26°
Вск, 01
28°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 16:19
Нал. EUR 86.98 / 87.10 17:49
Новости
Публикации
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
10 часов назад
6 234
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
2 206
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
2 131
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
27 июля 15:13
3 019
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 31 июля и 1 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Зеленом театре ЦПКиО 31 июля выступит театр народной песни «Узорочье». Концертную программу «Рязань любимая» артисты посвятят празднованию Дня города. Также в этот же вечер состоится фестиваль домашних животных «Лапы и хвост», посвященный Всемирному дню кошек. .

В культурном арт-пространстве Fabrka на летней площадке 31 июля состоится Jam Session фестиваля Esenin Jazz с участием приглашенных звезд джазовой сцены. А 1 августа на сцене Fabrika состоится выступление проекта Neon Tapehead.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».