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Дирекция благоустройства проверила детскую площадку в «Наташкином» парке
Сообщается, что все оборудование находится в нормативном состоянии, на мягком покрытии повреждений нет.

Дирекция благоустройства проверила детскую площадку в «Наташкином» парке. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Оборудование для детской площадки установила год назад фирма ООО «Артикс62». Оно находится на гарантии.

27 июля инженеры нашли оборванную цепь на подвесах игрового комплекса «Русские сказки». Там же на одной из досок не было крепления. 28 июля подрядчик отремонтировал комплекс.

В пятницу, 30 июля, сотрудники дирекции по благоустройству города повторно обследовали игровую площадку. Сообщается, что все оборудование находится в нормативном состоянии, на мягком покрытии повреждений нет.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что на детской площадке получил травмы четырехлетний ребенок.