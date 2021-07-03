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В Кабардино-Балкарии машина с женщиной упала с подъемника в ущелье
В Эльбрусском районе КБР автомобиль с женщиной упал с подъемника в ущелье Адыр-Су. Водитель погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В Эльбрусском районе КБР автомобиль с женщиной упал с подъемника в ущелье Адыр-Су. Водитель погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Автомобиль, в котором находилась погибшая, съехал с платформы подъемника в ущелье. Целостность подъемника не нарушена, причины произошедшего выясняются, на месте работают спасатели.

Как сообщает НТВ, личность погибшей установили. Ей оказалась ставропольская журналистка Наталия Мхоян. Соболезнования выразили коллеги, друзья, редакции СМИ Кавминвод.

Подъемник в ущелье построен на уступе скалы и дает возможность поднять в горы автомобили и грузы. С помощью деревянной платформы на металлическом каркасе поднимаются машины с отметки 1 525 м на высоту 1 580 м.