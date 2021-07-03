В Кабардино-Балкарии машина с женщиной упала с подъемника в ущелье
В Эльбрусском районе КБР автомобиль с женщиной упал с подъемника в ущелье Адыр-Су. Водитель погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В Эльбрусском районе КБР автомобиль с женщиной упал с подъемника в ущелье Адыр-Су. Водитель погибла на месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Автомобиль, в котором находилась погибшая, съехал с платформы подъемника в ущелье. Целостность подъемника не нарушена, причины произошедшего выясняются, на месте работают спасатели.
Как сообщает
Подъемник в ущелье построен на уступе скалы и дает возможность поднять в горы автомобили и грузы. С помощью деревянной платформы на металлическом каркасе поднимаются машины с отметки 1 525 м на высоту 1 580 м.