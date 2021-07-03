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Полиция ищет очевидцев двух ДТП в Рязани
Полиция устанавливает очевидцев двух аварий, которые произошли в Рязани, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Одно ДТП произошло с участием мотоцикла и Renault, в результате второго водитель автомобиля с полуприцепом наехал на мужчину.

Полиция устанавливает очевидцев аварии, которая произошла в Рязани 17 октября 2020 года, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 14:00 на улице Зубковой, вблизи дома 18 к. 6, водитель Renault Duster создал помеху для движения мотоциклу Kawasaki под управлением 31-летнего жителя, после чего мотоцикл опрокинулся.

После ДТП мотоциклист обращался к медикам.

Также в Рязани 9 июня 2021 года, примерно в 3:15, вблизи дома 19 на Куйбышевском шоссе 22-летний рязанец на Renault Premium с полуприцепом наехал на внезапно вышедшего на проезжую часть вне пешеходного перехода 26-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход был госпитализирован.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этих авариях, просят обращаться по телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, дом12 корпус 1, кабинет 13.