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«Мармакс» благоустроил городскую территорию вокруг ЖК «Достояние на Чапаева»
Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» благоустроила городскую территорию площадью 3500 квадратных метров вокруг своего жилого комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева». Все работы проведены за счет застройщика.

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» благоустроила городскую территорию площадью 3500 квадратных метров вокруг своего жилого комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева». Все работы проведены за счет застройщика.

Для благоустройства по согласованию с городом провели масштабный комплекс работ. Компания выровняла территорию, демонтировали старое покрытие, а все пешеходные и парковочные зоны выложила клинкерной плиткой, которая отличается долговечностью и прочностью. Особое внимание заслуживают работы по переносу линий электропередач и инженерных сетей под землю, это заметно улучшает вид города, для этого компания провела огромную работу, от согласования проекта до полной реализации.

При благоустройстве были сохранены существующие зеленые насаждения и высажены новые. Опоры освещения заменены на современные. Кроме того, застройщик установил уличные часы на стеле.

По словам пресс-службы «Мармакс», на благоустройство прилегающей городской территории компания потратила 24 млн рублей.

«Возводя наши объекты, мы всегда думаем не только о внутренней, но и о внешней территории, озеленяем и благоустраиваем прилегающие улицы — отметил основатель, генеральный директор «Мармакс» Юрий Юров, — Жилой комплекс «Достояние на Чапаева» расположен в центре Рязани, поэтому для нас важно было не только вписать его в архитектурно-исторический контекст, но и создать вокруг гармоничное современное пространство, открытое для всех горожан.

Особое внимание уделено деталям: все материалы и объекты благоустройства подобраны с учетом единого дизайн-кода, в определенной цветовой гамме — это преимущественно глубокие природные тона.

«Наша миссия — изменить город к лучшему, повысить уровень жизни людей, улучшить городскую среду. Объект «Достояние на Чапаева» — это новый этап в реализации этой миссии. Среда в целом и архитектура как ее инструмент формируют сознание человека начиная с самого детства, по сути, формируют будущее поколение», — подчеркнул Юрий Юров.

Ранее «Мармакс» уже реализовывала благоустройство внешней территории рядом со своими объектами. Так, компания реконструировала сквер на улице Горького, вплотную прилегающий к клубному дому «Легенда Горького». В рамках реконструкции вывезли мусор, удалили аварийные деревья, обустроили газон, тротуары по периметру и внутренние дорожки, установили выполненные по индивидуальному заказу скамейки и привезенные из Европы парковые фонари, а также новую детскую площадку.

ЖК «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный жилой дом с премиальными опциями комфорта: собственным супермаркетом, фитнес-клубом, коворкингом. Проект располагает благоустроенной территорией с авторским ландшафтным дизайном.

Жилой комплекс стал финалистом одной из самых престижных премий в области строительства URBAN AWARDS 2021.