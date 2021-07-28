В Старожиловском районе столкнулись два «КамАЗа»

Один из водителей пострадал. Его госпитализировали с травмами.

В Старожиловском районе столкнулись два «КамАЗа». Об этом в среду, 28 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла примерно в 13.00 на 44-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». По предварительной информации, 28-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ 5321» столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля «КамАЗ 6511», под управлением 32-летнего рязанца.

Водитель первого транспортного средства получил травмы. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники полици. Обстоятельства происшествия уточняются.