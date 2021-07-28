Рязанский врач заявил о росте числа онкозаболеваний

По его словам, ситуация остается напряженной.

В Рязанской области растет число онкозаболеваний. Такое заявление сделал главврач рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев в эфире телеканала ТКР .

По его словам, ситуация остается напряженной.

«Заболеваемость растет. Но я не скажу, что отмечается прямая зависимость от злоупотреблений всяких излишеств нехороших. Дело в том, что у нас очень старая область по возрастному составу населения. Онкологические заболевания — это удел лиц, все-таки, пожилого возраста”, — подчеркнул специалист.

Увеличение количества заболевших онкологическими заболеваниями, по словам главврача онкодиспансера, «вырисовывается за счет увеличения общего количества лиц пожилого возраста».