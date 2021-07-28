Экологи сообщили подробности возгорания под Рязанью

По их словам, причиной сильного задымления в Рязани стал пожар в районе полигона в Дубровичах.

Активисты Экологического рязанского альянса рассказали, что у полигона в селе Дубровичи произошел пожар. Об этом в среду, 28 июля, они сообщили в своей группе в соцсети.

«Сегодня утром весь город был в дыму. Горит лес в районе полигона в Дубровичах. Ситуация нас тревожит, потому что в лесу сейчас очень сухо. Нельзя допустить, чтобы огонь вышел из-под контроля», — говорится в посте.

Активисты напомнили о ситуации, которая произошла в 2019 году, призвали рязанцев сообщать о возгораниях по телефону регионального пункта диспетчерского управления: 8 (4912) 28-79-59

Ранее к месту возгорания выезжала пожарная спецтехника. Отмечается, что серый столб поднимается над лесом уже несколько дней, а вблизи находятся жилые дома.