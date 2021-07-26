По факту гибели девушки в Луковском лесу возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неострожности»).

По факту гибели девушки в Луковском лесу возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неострожности»).

По данным следствия, в ночь с 22 на 23 июня молодые люди катались на автомобиле в Борках в районе Луковского леса. На бездорожье трое молодых людей вышли из машины, чтобы помочь автомобилю преодолеть «водное препятствие». Их попытки не увенчались успехом. Через несколько минут они обнаружили в салоне автомобиля водителя без сознания. Девушка-пассажир не подавала признаков жизни.

Пострадавшим вызвали скорую помощь. Молодого человека забрали в медицинское учреждение, а 20-летнюю девушку спасти не удалось. Согласно акту судебно-медицинского исследования причиной смерти девушки явилось острое отравление угарным газом.