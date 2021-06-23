Стала известна причина гибели девушки на окраине Рязани

Тело 20-летней девушки обнаружили в автомобиле в районе поселка Борки в Луковском лесу. Вместе с ней находился молодой человек. Его забрали в медицинское учреждение.

Стала известна причина гибели девушки на окраине Рязани. Доследственную проверку проводит региональное следственное управление СК России.

По имеющейся информации, в ночь с 22 на 23 июня молодые люди катались на автомобиле в поселка Борки в районе Луковского леса. На бездорожье трое пассажиров вышли из автомобиля, чтобы помочь машине пересечь водное препятствие. После тщетных попыток, молодые люди обнаружили, что водитель-мужчина находится без сознания, а девушка не подает признаков жизни. Предположительно, находящиеся в салоне отравились выхлопными газами автомобиля.

Пострадавшим вызвали скорую помощь. Молодого человека забрали в медицинское учреждение, а 20-летнюю девушку спасти не удалось.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти девушки. Проводится проверка.