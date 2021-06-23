Стала известна причина гибели девушки на окраине Рязани. Доследственную проверку
По имеющейся информации, в ночь с 22 на 23 июня молодые люди катались на автомобиле в поселка Борки в районе Луковского леса. На бездорожье трое пассажиров вышли из автомобиля, чтобы помочь машине пересечь водное препятствие. После тщетных попыток, молодые люди обнаружили, что водитель-мужчина находится без сознания, а девушка не подает признаков жизни. Предположительно, находящиеся в салоне отравились выхлопными газами автомобиля.
Пострадавшим вызвали скорую помощь. Молодого человека забрали в медицинское учреждение, а 20-летнюю девушку спасти не удалось.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти девушки. Проводится проверка.