Ученые подтвердили способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта

У большинства тех, кто переболел, возникли проблемы с выполнением заданий. Наибольшую сложность выявили при решении задач, которые требуют навыков аргументации и планирования.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовал журнал The Lancet . Эксперимент провели в виде теста, в нем поучаствовали 81 337 человек. Из них больше 12 тысяч человек перенесли коронавирус с различной степенью тяжести.

У большинства тех, кто переболел, возникли проблемы с выполнением заданий. Наибольшую сложность выявили при решении задач, которые требуют навыков аргументации и планирования.

Также подтвердилась информация о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

Серьезность нарушений часто была связана со степенью тяжести заболевания: наибольшие трудности возникли к тех, кто был подключен к аппарату ИВЛ. Такого не заметили у тех, кто перенес инсульт.

Ученые считают, что необратимые последствия вызвал коронавирус.