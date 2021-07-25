Ученые подтвердили способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовал журнал
У большинства тех, кто переболел, возникли проблемы с выполнением заданий. Наибольшую сложность выявили при решении задач, которые требуют навыков аргументации и планирования.
Также подтвердилась информация о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.
Серьезность нарушений часто была связана со степенью тяжести заболевания: наибольшие трудности возникли к тех, кто был подключен к аппарату ИВЛ. Такого не заметили у тех, кто перенес инсульт.
Ученые считают, что необратимые последствия вызвал коронавирус.