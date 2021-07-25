Академик рассказала, как правильно подготовить ребенка к прививке от коронавируса

Академик назвала возраст подростков, которых надо вакцинировать в первую очередь. Это дети от 15 до 17 лет, также дети с тяжелой хронической патологией, которые на серьезной иммуносупрессивной терапии

Академик РАН, заведующая кафедрой факультетской педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова в интервью « Российской газете » рассказала, как подготовить ребенка к прививке от коронавируса.

Намазова-Баранова считает, что вакцинация подростков от коронавируса мало чем отличается от обычной прививки. Главное — записаться на прием к своему участковому врачу и следовать его рекомендациям.

Академик назвала возраст подростков, которых надо вакцинировать в первую очередь. Это дети от 15 до 17 лет, также дети с тяжелой хронической патологией, которые на серьезной иммуносупрессивной терапии.

«Мы должны убедиться в том, что, если у ребенка есть хроническое заболевание, оно под контролем и нет острых проявлений болезни. Естественно, сдается ПЦР, оценивается состояние носоглотки, измеряется температура. Второе. Никаких специальных анализов перед вакцинацией мы не рекомендуем. Но если педиатр заменит, что ваш ребенок очень бледный, он обязательно порекомендует сдать клинический анализ крови, чтобы посмотреть число лейкоцитов, гемоглобин и т. д. Если заметит какие-то другие симптомы, назначит и другие анализы. Главное правило для родителей: прийти с ребенком на осмотр к педиатру, удостовериться, что состояние здоровья под контролем, и тогда можно идти на вакцинацию», — рассказала врач.

Отдельно корреспондент и академик поговорили о детях с аллергическими реакциями. Намазова-Баранова считает, что дети-аллергики переносят вакцинацию хорошо, если родители прислушиваются к рекомендациям врача.

«Ни в коем случае не надо самостоятельно давать антигистаминные препараты перед прививкой. Это миф. Лекарства даем после прививки и только в том случае, если появились аллергические проявления. Обо всем этом подробно написано на сайте Союза педиатров России, где есть специальный раздел для родителей», — подчеркнула академик.

Напомним, ранее СМИ сообщили о ста подростках, добровольно испытывающих вакцину от коронавируса.