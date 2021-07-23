В ОКБ врачи провели первую операцию по лечению эпилепсии хирургическим путем

В пятницу, 23 июля, рязанские врачи с участием главного внештатного нейрохирурга Минздрава Владимира Крылова провели первую показательную хирургическую операцию по лечению эпилепсии. на была приурочена к открытию нового центра помощи пациентам с эпилепсией, которая не поддается лечению обычными препаратами.

В пятницу, 23 июля, рязанские врачи с участием главного внештатного нейрохирурга Минздрава Владимира Крылова провели первую показательную хирургическую операцию по лечению эпилепсии.

Российский специалист приехал познакомиться с нейрохирургической службой Рязани и области перед открытием в ОКБ пилотного проекта — нового центра помощи пациентам с эпилепсией, которая не поддается лечению обычными препаратами.

«Мы знаем ОКБ по тем отчетам, которые существуют и по врачам, которые здесь работают. Приняли решение воочию увидеть, что здесь происходит и принять участие в операции», — подчеркнул Крылов.

По словам специалиста, частота распространенности заболевания эпилепсии очень высокая. Если смотреть Рязанскую область, то количество таких пациентов составляет около пяти тысяч человек.

Крылов отметил, что диагностика заболевания заключается в определении зоны поражения мозга, которая ответственна за возникновение приступов. По его словам, пациенты молодого возраста социально дезадаптированы и часто не могут закончить школу, поступить в институт и устроиться на работу из-за приступов.

«Наша задача вернуть их в нормальную социальную жизнь. Операция заключается в устранении очага поражения, которое является зоной начала приступов и приводит к развитию эпилепсии. Она необходима тем людям, чья форма заболевания не поддается лекарственной терапии. Мы проводим впервые в Рязани ее 31-летней женщине, которая с детства страдает этим недугом», — пояснил он.

Специалист добавил, что из 10 оперированных через 2-3 года у 6-7 человек появляется полный контроль над приступами.

«В России нет системы оказания хирургической помощи и наша задача — организация этого пилотного проекта с акцентом на развитие в Рязанской области, чтобы была возможность помочь и другим близлежащим регионам. С учетом имеющегося оборудования в ОКБ — перспективы обнадеживающие, тем более мы посмотрели возможности нейродиагностики, они отвечают современным требованиям», — заключил Владимир Крылов.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин сообщил, что визит Владимира Крылова — знаковое событие для Рязани и показатель доверия к областной больнице. «Основная цель визита — провести аудит, посмотреть какие проблемы существуют в работе нейрохирургической службы, что удалось достичь к этому моменту и обсудить перспективы ее дальнейшего развития», — заключил Карпунин.