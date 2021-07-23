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В Москве трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку и разослали видео знакомым
Через полгода школьница рассказала о случившемся родителям, подростков задержали. СУ СК по Москве возбудило уголовные дела.

В Москве трое подростков изнасиловали 13-летнюю девочку и разослали видео знакомым. Об этом сообщили в пресс-службе столичного следкома.

В декабре 2020 года трое несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет пригласили в квартиру на юго-западе Москвы 13-летнюю знакомую. В напиток девочке подмешали неизвестное вещество. Пользуясь бессознательным состоянием, подростки изнасиловали школьницу и совершили над ней иные действия сексуального характера. Происходящее молодые люди снимали на мобильный телефон.

Подростки пригрозили девочке, что если она расскажет о случившемся полиции, они покажут видео знакомым. Позже они все же распространили видеозапись среди знакомых.

Через полгода школьница рассказала о случившемся родителям, подростков задержали.

В ходе допроса и очных ставок москвичи признали свою вину.

СУ СК по Москве возбудило уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).