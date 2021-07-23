Роспотребнадзор назвал последствия острой фазы COVID-19

У некоторых может возникнуть одышка, снижение толерантности к физическим нагрузка, боли за грудиной, сердцебиения, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах, выпадения волос.

В Роспотребнадзоре рассказали, что после острой фазы заболевания коронавирусом пациенты могут испытывать общую утомляемость, слабость в мышцах, тревоги, депрессию. Об этом РИА Новости сообщили в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

Кроме того, у некоторых может возникнуть одышка, снижение толерантности к физическим нагрузка, боли за грудиной, сердцебиения, нарушения сна, когнитивные нарушения, боли в суставах, выпадения волос.

В центре отметили, что после острого течения коронавируса пациентам необходима реабилитация, которая включает лечение медикаментами, бальнеотерапию и теплогрязелечение, кинезиотерапию, лечебную физкультуру, работу с клиническим психологом, логопедом и эрготерапевтом,