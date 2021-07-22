В Рязанской области осудят мужчину, который убил знакомого в бане

Компания односельчан отдыхала в бане. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого обвиняемый избил потерпевшего.

В Рязанской области осудят мужчину, который убил знакомого в бане во время пьяной драки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел 21 марта 2021 года в селе Мосолово Шиловского района. Компания односельчан отдыхала в бане. Между мужчинами произошел конфликт, во время которого обвиняемый избил потерпевшего. Избитого мужчину увезли домой, где он скончался.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ направили в суд. Отмечается, что алкогольное опьянение может стать отягчающим обстоятельством, которое повлечет более серьезное наказание.