Рязанец убил знакомого в пьяной драке

Рязанец убил знакомого в пьяной драке. Подозреваемого нашли и задержали, он признал вину. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Рязанец убил знакомого в пьяной драке. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Конфликт произошел в воскресенье, 21 марта, в селе Мосолово Шиловского района. Компания мужчин распивала алкоголь на отдыхе в бане. Между знакомыми произошла драка, в ходе которой один мужчина нанес другому множество ударов ногами и руками по голове и другим частям тела. После этого пострадавшего 40-летнего местного жителя отвезли домой, где он скончался.

Подозреваемого нашли и задержали, он признал вину. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».