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В Рязани полицейские поймали подростка на скутере без документов
С подростком и родителями провели профилактическую беседу. На мать мальчика составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Ей грозит штраф.

В Рязани полицейские поймали подростка на скутере без документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На улице Старая Дубрава патрульные полицейские остановили 12-летнего подростка на скутере. Документов, удостоверяющих личность и документов на право управления мототранспортом у юноши не оказалось.

На место вызвали 38-летнюю мать подростка и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Инспекторы выяснили, что скутер принадлежит одному из родителей мальчика. Юноша без спроса взял ключи и решил покататься.

С подростком и родителями провели профилактическую беседу. На женщину составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Ей грозит штраф.