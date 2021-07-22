Умер бывший преподаватель РязГМУ Игорь Елисеев
Кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Игорь Елисеев скончался в среду, 21 июля.
Умер бывший преподаватель РязГМУ Игорь Елисеев. Об этом
Кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Игорь Елисеев скончался в среду, 21 июля.
Елисеев более 30 лет проработал в РязГМУ, прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой ЛОР-болезней. Возглавлял областную ассоциацию ЛОР-врачей, награждался почетными грамотами, был ударником коммунистического труда.
Прощание с Игорем Елисеевым состоится в субботу, 24 июля, в 12:00 в Николо-Ямской церкви по адресу: Рязань, улица Циолковского, дом №8.