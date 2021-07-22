Рязанским аграриям расскажут о японских научных разработках защиты урожая

Организует двухдневную встречу министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. В ней примут участие не только рязанские предприятия, но и обладатели самых передовых мировых технологий со всей России.

В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, в Александро-Невском районе пройдет сельскохозяйственный форум «День поля Рязанской области». Аграрии соберутся на базе молочнотоварного предприятия возле села Нижний Якимец, чтобы пообщаться, узнать о новой технике, открытиях научно-исследовательских институтов, новых технологиях и средствах защиты растений.

Организует двухдневную встречу министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. В ней примут участие не только рязанские предприятия, но и обладатели самых передовых мировых технологий со всей России.

Рязанские механики и техники познакомятся с новинками ведущих фирм, производящих сельскохозяйственные машины и приспособления. Сельхозпредприятия узнают много нового об основанной на японских научных разработках защите выращиваемых культур — от обычного картофеля до садовых фруктов, о применении микроудобрений и регуляторов роста. Производители встретятся с потенциальными инвесторами.

В программе «Дня поля» будет осмотр посевов и проверка результатов внесения удобрений. Все, что узнают участники форума, проводящегося в регионе уже пятый раз, должно послужить увеличению урожайности разных культур.