Коробка, из-за которой оцепили часть улицы в Горроще, оказалась пустой
В среду, 21 июля, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола обнаружили бесхозные коробки. На место выехали кинологи, которые обследовали предмет. Выяснилось, что опасности коробка не представляла.
Коробка, из-за которой оцепили часть улицы в Горроще, оказалась пустой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В среду, 21 июля, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола обнаружили бесхозные коробки. На место выехали кинологи, которые обследовали предмет. Выяснилось, что опасности коробка не представляла.