В Горроще оцепили улицу из-за подозрительных коробок
В среду, 21 июля, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола очевидец обнаружила две коробки, на одной из них было написано «все будет *** (хорошо)». Позже коробки забрали силовики.
В Горроще оцепили улицу из-за подозрительных коробок. Об этом в среду, 21 июля, сообщила очевидец.
По ее словам, на пересечении улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола она обнаружила две коробки, на одной из которых было написано «все будет *** (хорошо)».
Девушка вызвала полицию, которая оцепила часть улицы. Позже коробки забрали силовики.
Что находилось внутри, неизвестно.