За сутки 139 рязанцев заразились коронавирусом
Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в федеральном оперштабе.
За сутки 139 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в федеральном оперштабе.
Всего с начала пандемии зафиксировано 33 706 случаев заражения. Выздоровели за сутки — 118 человек, всего — 31 490. Умерли за сутки четыре человека, всего — 742.
В России за сутки зафиксировали 23 770 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 6 006 536. Выздоровело за сутки — 22 218 человек, всего — 5 382 213. Умерло за сутки 784 человека, всего — 149 922.