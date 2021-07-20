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За сутки 139 рязанцев заразились коронавирусом
Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки 139 рязанцев заразились коронавирусом. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 33 706 случаев заражения. Выздоровели за сутки — 118 человек, всего — 31 490. Умерли за сутки четыре человека, всего — 742.

В России за сутки зафиксировали 23 770 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 6 006 536. Выздоровело за сутки — 22 218 человек, всего — 5 382 213. Умерло за сутки 784 человека, всего — 149 922.