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В Рязани полицейские поймали серийного вора-рецидивиста, укравшего ордена и медали
Мужчина был причастен к совершению серии квартирных краж на территории областного центра.

В Рязани полицейские поймали вора-рецидивиста. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает региональное управление МВД.

В полицию с заявлениями о кражах денег и ценностей из квартир и частных домов обратились местные жители. Неизвестный сначала караулил жертв на улице, похищал у них сумки с деньгами, документами и ключами от квартир, а после — приходил в само жилище и похищал ценные предметы.

Один из таких эпизодов произошел с 51-летней рязанков на улице Новоселов. Злоумышленник сначала украл из машины, припаркованной в другом районе города, сумку с деньгами, документами и ключами от квартиры. Позже неизвестный проник к женщине в квартиру и похитил 100 тысяч рублей, золотые украшения и видеорегистратор.

Следователи установили, что к преступлению причастен 45-летний рязанец, который недавно освободился из исправительной колонии. Его задержали. Он признался в причастности к другим эпизодам.

Так, в мае этого года он похитил из квартиры по улице Лесной два ордена, девять медалей и два памятных знака за участие в Великой Отечественной войне. На улице Гастелло у 64-летней рязанки он украл золотые цепочку и кольцо, а также пневматических пистолет. В доме по улице Народный бульвар злоумышленник из детского клуба похитил сумку с банковскими картами, принадлежащими сотруднице организации.

В отношении рязанца возбуждены уголовные дела. Он заключен под стражу.