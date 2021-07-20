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В Михайловском районе в колодце задохнулся подросток
Михайловский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Михайловском районе в колодце задохнулся подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент произошел 19 июля 2021 года в селе Березово Михайловского района. Рязанец чистил канализационный колодец после откачки сточных вод и почувствовал себя плохо. К нему спустился 15-летний сын, чтобы помочь выбраться, однако тоже почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Потерпевших вытащили из колодца и оказали медицинскую помощь. В результате отравления неустановленным веществом подросток умер на месте происшествия.

Михайловский следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы. Расследование дела находится на контроле у руководства следственного управления.