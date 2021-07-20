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Касимовец забил до смерти знакомого
По данному факту Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления <nobr>С. К. России</nobr> по Рязанской области возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Касимовец забил до смерти знакомого. Об этом сообщает сайт регионального СК.

В пятницу, 16 июля, в касимовской больнице умер 52-летний местный житель, поступивший с закрытой черепно-мозговой травмой. Следователи выяснили, что смертельные травмы погибшему нанес его знакомый, 31-летний житель Касимова, во время распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК).

Подозреваемого задержали и арестовали. Мужчина нигде не работал, ранее неоднократно судимый.