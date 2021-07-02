В Скопинском районе произошло смертельное ДТП
ДТП произошло 2 июля примерно в 9:30 на 276-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Скопинского района. Житель Тамбовской области 1960 года рождения на Ford Mondeo ехал из Москвы домой. Он пошел на обгон и на «встречке» столкнулся с грузовиком Foton, который от удара перевернулся.
В Скопинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло 2 июля примерно в 9:30 на 276-м километре федеральной трассы Р-22 на территории Скопинского района. Житель Тамбовской области 1960 года рождения на Ford Mondeo ехал из Москвы домой. Он пошел на обгон и на «встречке» столкнулся с грузовиком Foton, который от удара перевернулся.
Легковушка получила сильные повреждения. Водитель Ford Mondeo скончался на месте. Второй водитель не пострадал.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.