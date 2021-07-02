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В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию
Всем, кто болеет ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР на коронавирус. Нововведения начинают действовать со 2 июля.

В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что всем, кто болеет ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР на коронавирус.

«Все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к „ковидным“ больным», — отметила Ракова.

Нововведения начинают действовать со 2 июля.