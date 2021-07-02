В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию
Всем, кто болеет ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР на коронавирус. Нововведения начинают действовать со 2 июля.
В Москве больных ОРВИ обязали соблюдать изоляцию. Об этом передает
Она отметила, что всем, кто болеет ОРВИ в Москве и их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, который дополняет ПЦР на коронавирус.
«Все больные ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к „ковидным“ больным», — отметила Ракова.
Нововведения начинают действовать со 2 июля.