Рязанская мэрия сообщила о старте второго этапа конкурса на должность директора «Водоканала»
Начало второго этапа конкурса назначено на 22 июля 2021 года.
Рязанская мэрия сообщила о старте второго этапа конкурса на должность директора «Водоканала». Соответствующее
Начало второго этапа конкурса назначено на 22 июля 2021 года. Кандидатам предстоит пройти тестирование, связанное с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности, и индивидуальное собеседование.
Напомним, в настоящее время обязанности директора исполняет Александр Никонов, который уже дважды руководил предприятием — в конце 1990-х и с 2007 по 2009 год. Это четвертый за год назначенный руководитель предприятия.