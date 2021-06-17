Назначен четвертый за год руководитель рязанского «Водоканала»

Исполняющим обязанности директора назначен Александр Никонов, который уже дважды руководил предприятием — в конце 1990-х и с 2007 по 2009 год.

В рязанском «Водоканале» назначен четвертый за год руководитель. Об этом пишет «Новая газета».

Исполняющим обязанности директора назначен Александр Никонов, который уже дважды руководил предприятием — в конце 1990-х и с 2007 по 2009 год.

С июня 2020 года по февраль 2021 года директором МУП «Водоканал» был бизнесмен Андрей Акулов, с февраля по апрель — главный инженер предприятия Юрий Феоктистов, а с апреля — главный безопасник предприятия Олег Пальваль.

Александр Никонов — отец экс-прокурора Советского района Романа Никонова, который покинул должность в марте 2020 года, после того как рязанцы создали петицию против строительства высоток на месте артезианских скважин в Песочне.

Издание отмечает, что Никонов вначале выдвинулся на участие в конкурсе, а потом снял свою кандидатуру.