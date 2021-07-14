Рязанский журналист отстояла очередь на прививку и узнала, почему сломался эскалатор в торговом центре

Желающие получить прививку начали собираться у закрытых дверей ТЦ «Атрон» с восьми утра. Напомним, что торговый центр открывается в десять часов. К открытию у здания собралось около ста человек.

Последние несколько недель в Рязани творится настоящий прививочный ажиотаж. Несмотря на то, что в области официально не введена обязательная вакцинация от коронавируса, многие работодатели обязали своих сотрудников сделать ее. Прививку собрались делать студенты некоторых вузов, например, Политеха, и те, кто хочет отдохнуть на курортах Краснодарского края. Там обещают не пускать в отели непривитых отдыхающих.

В среду, 14 июля, корреспондент РЗН. инфо попыталась попасть в один из пунктов вакцинации в торговом центре «Атрон». Забегая вперед, отметим, что добраться до прививочного кабинета оказалось делом непростым.

Желающие получить прививку начали собираться у закрытых дверей ТЦ «Атрон» с восьми утра. Напомним, что торговый центр открывается в десять часов. К открытию у здания собралось около ста человек.

«Я тут с восьми. Те, кто подходит позже — уже стоят в самом конце очереди. Шансов, что им сделают прививку мало. Говорят, что только 40 доз вакцин в день выдают», — поделилась рязанка.

Внутрь «Атрона» непривитых рязанцев запустили лишь за десять минут до открытия пункта вакцинации. Поначалу все стояли на первом этаже. О соблюдении социальной дистанции не было и речи. Человек пятнадцать надели маски, еще меньше — перчатки.

Во время ожидания из толпы доносилось:

— Как думаете, всем хватит вакцины?

— Второй раз отпрашиваюсь с работы, если и в этот раз не попаду, не знаю, что делать…

— А есть очередь на вторичную вакцину?

Затем пришел охранник и стал пускать на эскалатор людей «партиями» по 10 человек,

На вопрос корреспондента, почему не пропускают всех сразу, мужчина ответил, что так велело начальство.

Днем ранее толпа в ажиотаже сломала этот самый эскалатор, бросившись к прививочному кабинету. Видимо, таким образом руководство торгового центра пытается защитить свое имущество.

Тем временем на третьем этаже развернулась битва. Одни пытались прорваться к пункту вакцинации вне очереди. Другие защищали дверь. Самых активных оттаскивали. Бдительные рязанцы перегородили дорогу и корреспонденту, когда та хотела пофотографировать очередь со стороны. «Стойте, где стоите и не мешайте другим. Все говорят, что проконсультироваться пришли или просто посмотреть. А в итоге лезут вперед и получают вакцину, в отличие от нас», — заявила женщина.

Волонтеры раздали первым сорока «счастливчикам» анкеты. Остальным предложили прийти либо в другой день, так как вакцин не осталось, либо обратиться в другие прививочные пункты, например, в рязанском цирке.

На анкетах, которые раздали людям, стояли дата, время приема, а также порядковый номер. Рязанцам требовалось заполнить свои данные, подписать согласие, что они ознакомлены с мерами предосторожности и готовы сделать прививку. В конце анкеты нужно было пройти опрос.

Те, кто смог получить анкету, расположились на лавочках. Остальная толпа стала медленно расходиться. В адрес волонтеров и врачей раздавались недовольные высказывания. Многие сетовали, что реальность расходится с тем, что они слышат в СМИ. По телевизору призывают привиться, а на деле даже единственная в Рязани вакцина «Спутник» в дефиците.