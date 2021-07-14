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Пешеходную зону на Лыбедском бульваре откроют в августе
По словам подрядчика, основные работы по реконструкции моста через реку Лыбедь завершены. На территории ведутся работы по благоустройству бульвара.

Пешеходную зону на Лыбедском бульваре откроют в августе. Об этом сообщил телеканал ТКР.

По словам подрядчика, основные работы по реконструкции моста через реку Лыбедь завершены. Полностью закончить ремонт планируется к 31 июля.

В настоящее время завершены установка ограды моста и укрепление арок для движения пешеходов и велосипедистов.

На территории ведутся работы по благоустройству бульвара.