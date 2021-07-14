Минтруд рассказал, как можно получить выплаты на школьников

Старт платежей наметили на 16 августа. По данным Минтруда, большинство семей получат выплаты в этот день.

Выплату к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

Старт платежей наметили на 16 августа. По данным Минтруда, большинство семей получат выплаты в этот день.

«Выплата в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста — это единовременное пособие, поэтому она может быть перечислена на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков. «Только безналично, на карту любой платежной системы. Поскольку выплата — единовременная, для ее получения не требуется заводить карту платежной системы Мир», — добавили в Минтруде.

Обратиться за выплатой можно до конца октября, а подать заявление — до конца июля через портал Госуслуг или любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

Выплату предоставят семьям с детьми, которым исполняется 6 лет не позже 1 сентября этого года или детьми, которым на момент выхода указа нет 18 лет. Средства могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей. Также выплату смогут получить граждане с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются по общеобразовательным программам.