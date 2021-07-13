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В гипермаркете «Глобус» закончилась вакцина от коронавируса
Закончился первый компонент вакцины, поэтому вакцинироваться на данный момент можно только вторым компонентом.

В гипермаркете «Глобус» закончился компонент для прививки от коронавируса. Во вторник, 13 июля, корреспондент РЗН. инфо посетил пункт вакцинации. Там сообщили, что закончился первый компонент вакцины, поэтому сделать прививку на данный момент можно только вторым компонентом. Очередь в гипермаркете не успела образоваться, однако многие интересовались, можно ли подойти по предварительной записи, чтобы не тратить время на ожидание.

Напомним, на прошлой неделе в «Глобусе» собралась большая очередь из желающих вакцинироваться.